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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1827 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2484 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1827 A на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1827 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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