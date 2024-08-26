1 пфенниг 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1827 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2484 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 140 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

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