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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1827 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1827 A
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1827 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1827 A
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1827 A
Средняя цена 450 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1827 A Горный
Средняя цена 100 $
Продажи
2 76
Аверс
Реверс
1/6 талера 1827 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/6 талера 1827 D
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1827 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1827 D
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1827 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1827 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1827 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1827 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1827 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1827 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1827 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1827 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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