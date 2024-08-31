Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1827 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1827 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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