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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1827 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4913 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 130 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
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  • WAG (2)
Пруссия 4 пфеннига 1827 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1827 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1827 A на аукционе Eeckhout - November 11, 2011
Продавец Eeckhout
Дата 11 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1827 A на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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