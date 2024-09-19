Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1827
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1827 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.
Сохранность
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