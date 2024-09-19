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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1827 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1827 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1827 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.

Сохранность
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  • HIRSCH (1)
Пруссия 2 фридрихсдора 1827 A на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2352 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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