2 фридрихсдора 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1827 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 3000 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.

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