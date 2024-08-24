Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1827 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1827
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1827 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4073 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 29 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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