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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1827 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1827 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1827 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1821 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (7)
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Heritage - October 20, 2016
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Heritage - October 20, 2016
Продавец Heritage
Дата 20 октября 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1827 A на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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