Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1827
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1827 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Rhenumis за 1150 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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