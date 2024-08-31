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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1827 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1827 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1827 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Rhenumis за 1150 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.

Сохранность
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  • COINSNET (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
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  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Пруссия Талер 1827 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Пруссия Талер 1827 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Пруссия Талер 1827 A на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Пруссия Талер 1827 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1827 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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