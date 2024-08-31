Талер 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1827 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Rhenumis за 1150 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2020.

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