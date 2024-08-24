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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1827 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1827 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 30 EUR. Торги состоялись 28 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • VL Nummus (1)
Пруссия 3 пфеннига 1827 A на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1827 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 490 RUB

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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