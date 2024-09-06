2 пфеннига 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1827 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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