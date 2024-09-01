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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1827 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1827 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1827 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1827 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4054 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (3)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
2804 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1827 A на аукционе Gorny & Mosch - March 10, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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