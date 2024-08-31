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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1821-1840 года A. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1821-1840 года A Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1821-1840 года A Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1821-1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821-1840 года со знаком A. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
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Пруссия 1 серебряный грош 1821-1840 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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