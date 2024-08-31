1 серебряный грош 1821-1840 года A. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821-1840 года со знаком A. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

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