Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1834
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.
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