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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1834 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1834
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1834 D на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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