1 пфенниг 1834 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1834 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4640 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 45 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

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