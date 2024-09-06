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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1828 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1828 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1828 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1828
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1828 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3080 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 1 пфенниг 1828 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1828 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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