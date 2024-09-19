1 пфенниг 1824 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Russiancoin за 400 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

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