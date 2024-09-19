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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1824 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1824 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1824 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1824 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 824 проданному на аукционе Russiancoin за 400 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1824 D на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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