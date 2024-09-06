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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1824 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1824 A
Средняя цена 150 $
Продажи
2 118
Аверс
Реверс
Талер 1824 D
Средняя цена 800 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/6 талера 1824 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1824 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1824 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1824 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1824 D
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1824 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1824 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1824 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1824 D
Средняя цена 5 $
Продажи
0 1
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