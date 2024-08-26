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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1824 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1824 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1824 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1824 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Пруссия 1/6 талера 1824 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1/6 талера 1824 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1824 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Пруссия 1/6 талера 1824 A на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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