1/6 талера 1824 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1824 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.

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