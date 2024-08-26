Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1824 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1824
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1824 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 31 мая 2021.
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