1 серебряный грош 1824 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1824 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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