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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1824 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1824 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3072 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 140 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Karamitsos (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1824 A на аукционе Karamitsos - June 3, 2014
Продавец Karamitsos
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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