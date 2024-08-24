Талер 1824 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1824 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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