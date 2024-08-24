Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1824 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1824
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1824 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (3)
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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