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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1824 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1824 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1824 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1824 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5300 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • Aurea (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (3)
  • Künker (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
Пруссия Талер 1824 D на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1824 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия Талер 1824 D на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Aurea - December 11, 2020
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1824 D на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1824 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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