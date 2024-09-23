1 пфенниг 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

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