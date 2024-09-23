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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2209 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Rauch (1)
Пруссия 1 пфенниг 1839 D на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1839 D на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1839 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1839 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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