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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1822 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1822 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4268 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
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  • WAG (2)
Пруссия 1 пфенниг 1822 A на аукционе Naumann - March 3, 2024
Продавец Naumann
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1822 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1822 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1822 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность UNC
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1822 A на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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