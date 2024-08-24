1 пфенниг 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70727 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

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