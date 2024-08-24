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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1833 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1833 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70727 проданному на аукционе Stack's Bowers за 60 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1833 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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