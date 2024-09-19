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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1833 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1833 A
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1833 A
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833 A
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1833 D
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Талер 1833 A Горный
Средняя цена 110 $
Продажи
2 52
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1833 A
Средняя цена 6 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1833 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1833 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1833 D
Средняя цена 270 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1833 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1833 D
Средняя цена 490 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1833 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1833 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1833 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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