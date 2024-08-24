Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1833
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1833 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6941 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1950 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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