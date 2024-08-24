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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1833 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1833 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1833 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6941 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1950 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1630 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
1961 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Aurea - May 20, 2017
Продавец Aurea
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Goldberg - May 31, 2011
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2011
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1833 A на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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