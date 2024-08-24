Фридрихсдор 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1833 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6941 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1950 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2011.

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