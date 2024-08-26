1 серебряный грош 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 10 EUR. Торги состоялись 1 января 2017.

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