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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 10 EUR. Торги состоялись 1 января 2017.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (1)
  • Sonntag (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1833 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1833 A на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1833 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1833 A на аукционе Kroha - January 1, 2017
Продавец Kroha
Дата 1 января 2017
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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