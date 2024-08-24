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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 65 USD. Торги состоялись 15 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1833 A на аукционе Stephen Album - July 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 65 USD
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1833 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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