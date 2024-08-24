1/2 серебряных гроша 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 65 USD. Торги состоялись 15 июля 2019.

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