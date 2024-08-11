Талер 1833 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1833 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 390 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

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