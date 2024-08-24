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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1833 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1833 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1833 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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