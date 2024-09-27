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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1833 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1833 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1833 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
2251 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
2490 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе SINCONA - May 20, 2016
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - March 14, 2002
Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1833 A на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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