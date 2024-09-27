Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1833
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1833 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 76 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS60 NGC
Цена
2490 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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