Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1833
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 190 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Где продать?
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