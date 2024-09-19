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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1833 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1833 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 190 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 3 пфеннига 1833 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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