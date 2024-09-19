3 пфеннига 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 190 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

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