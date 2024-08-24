Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 540 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Где продать?
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