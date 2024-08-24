Талер 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 540 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

Сохранность UNC (1) XF (2) Сохранность (слабы) MS64 (1) Сервис NGC (1)