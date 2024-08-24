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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1833 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1833 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 98062 проданному на аукционе Heritage Auctions за 540 USD. Торги состоялись 2 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Пруссия Талер 1833 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия Талер 1833 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Пруссия Талер 1833 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Пруссия Талер 1833 A на аукционе Heritage - February 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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