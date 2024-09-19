3 пфеннига 1833 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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