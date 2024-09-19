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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1833 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1833 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1833 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1833
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1833 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1233 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Пруссия 3 пфеннига 1833 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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