2 пфеннига 1833 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1833 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Spink UK за 90 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.

Сохранность AU (1) XF (1)