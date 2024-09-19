Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,624 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск