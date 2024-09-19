1 пфенниг 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 40 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

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