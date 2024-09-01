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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1811 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1811 A
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1811 A
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1811 A
Средняя цена 260 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1811 A
Средняя цена 220 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1811 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Грош 1811 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1811 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 7
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