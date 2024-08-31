Грош 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2017.

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