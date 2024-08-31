Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Грош 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,196 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Грош
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2017.
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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