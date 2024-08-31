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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Грош 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Грош 1811 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Грош 1811 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,196 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Грош
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 698 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 3 сентября 2017.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Höhn (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Stare Monety (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Пруссия Грош 1811 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Пруссия Грош 1811 A на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Грош 1811 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Грош 1811 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Пруссия Грош 1811 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Грош 1811 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Грош 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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