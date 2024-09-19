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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты Грош Фридриха Вильгельма III - Пруссия

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Грош 1810-1811

Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 A 0 131811 A 0 12
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