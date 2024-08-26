Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Грош 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,196 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Грош
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?
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