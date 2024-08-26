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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Грош 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Грош 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Грош 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,196 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Грош
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Numedux - April 16, 2023
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Пруссия Грош 1810 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Пруссия Грош 1810 A на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Пруссия Грош 1810 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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