Грош 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Грош 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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