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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1810 A
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1810 A
Средняя цена 220 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2/3 талера 1810
Средняя цена 600 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1/6 талера 1810 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1810 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1810 A
Средняя цена 50 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Грош 1810 A
Средняя цена 120 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Шиллинг 1810 A
Средняя цена 230 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 крейцер 1810 A Силезия
Средняя цена 420 $
Продажи
0 10
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