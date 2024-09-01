Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 крейцер 1810 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,197 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1810 года "Силезия" со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4024 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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