Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 крейцер 1810 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1810 года A "Силезия" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1810 года A "Силезия" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,197 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1810 года "Силезия" со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4024 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WDA - MiM (2)
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
2454 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 крейцер 1810 A "Силезия" на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1810 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1810 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск