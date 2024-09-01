1 крейцер 1810 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 крейцер 1810 года "Силезия" со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4024 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

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