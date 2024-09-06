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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты 1 крейцер Фридриха Вильгельма III - Пруссия

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1 крейцер 1810

Силезия
Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 A 0 10
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