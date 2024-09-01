Талер 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1810 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3977 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность AU (4) XF (11) VF (10) F (1) Сохранность (слабы) VF30 (1) Сервис NGC (1)

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