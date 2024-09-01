Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1810 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3977 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность F
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 22 января 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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