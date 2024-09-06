Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2/3 талера 1810 года (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2/3 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2/3 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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