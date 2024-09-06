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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2/3 талера 1810 года (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2/3 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2/3 талера 1810 года - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2/3 талера 1810 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 70 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Anticomondo (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (13)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Имперская монета (1)
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Anticomondo - March 2, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе HIRSCH - February 11, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Имперская монета - February 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF45
Цена
Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Felzmann - June 29, 2016
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2/3 талера 1810 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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