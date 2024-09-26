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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Серебряные монеты 2/3 талера Фридриха Вильгельма III - Пруссия

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2/3 талера 1801-1810

Год Знак Описание Продажи Продажи
1801 0 821810 0 30
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