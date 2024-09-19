Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2/3 талера 1801 года (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2/3 талера
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2/3 талера 1801 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3936 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
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