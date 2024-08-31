Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1801 A
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1801 A
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1801 B
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1801 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Талер 1801 B
Средняя цена 310 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2/3 талера 1801
Средняя цена 370 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1/3 талера 1801 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 гроша 1801 A Силезия
Средняя цена 80 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1801 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1801 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск