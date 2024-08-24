Фридрихсдор 1801 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1801 года со знаком B. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 868 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7250 EUR. Торги состоялись 18 июня 2007.

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