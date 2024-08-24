1 пфенниг 1801 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 732 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 12 мая 2019.

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