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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1801 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1801 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1801 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5014 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Пруссия Фридрихсдор 1801 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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