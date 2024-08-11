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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1801 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1801 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия Талер 1801 A на аукционе Numedux - April 12, 2024
Пруссия Талер 1801 A на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Пруссия Талер 1801 A на аукционе New York Sale - January 10, 2024
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия Талер 1801 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Пруссия Талер 1801 A на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1801 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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