Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2847 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Дата 10 января 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 26 ноября 2023
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 1 декабря 2021
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Дата 29 сентября 2021
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
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